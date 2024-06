Violentata 19enne a Perugia. Blitz in due appartamenti: fermati i due presunti autori. Sesquestra: una pistola e tanta cocaina

Due uomini, rispettivamente di 69 anni e 33 anni, residenti a Perugia ma di nazionalità albanese, sono stati messi in stato di ferma dalla Polizia con la grave accusa di violenza sessuale aggravata a danno di una 19enne. Il fatto è avvenuto una decina di giorni fa quando la giovane vittima, dopo una serata passata in locale, ha cercato un passaggio per tornare a casa. In strada è stata avvicinata dal 69enne che si è offerto di contattare un taxi. L’uomo, però, con la scusa di non avere al seguito il proprio cellulare, ha convinto la donna a seguirlo presso la propria abitazione, ubicata a pochi metri dal locale.

Nell'appartamento c'erano altri uomini ma sono stati il 69enne e il 33ene ad iniziare a molestare la giovane per poi portarla con la forza in una camera dove si è consumato il fattaccio. La vittima sarebbe stata costretta anche anche a fare più volte uso di cocaina. Poi la ragazzina è stata lasciata libera di andare. Si è immediamente recata in Ospedale dove è stato attivato il protocollo "Codice Rosa": la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Poi è stata la volta della denuncia in Questura. Il blitz nell'appartamento è avvenuto alla presenza della Squadra Mobile e degli specialisti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che hanno proceduto ad effettuare i rilievi e a repertare le tracce biologiche riferibili alla violenza sessuale denunciata.

Oltre alle tracce e ai possibili riscontri rilevati dai tecnici della Polizia, gli altri agenti hanno sequestrato 6,35 granno e hashish per 17,90 grammo e un un bilancino di precisione. La perquisizione è stata esteso anche ad un ulteriore appartamento, utilizzato da uno degli amici degli accusati presenti nella casa la sera della violenza. Il bottino stavolta è stato pesante dato che permette di aprire un nuovo fascicolo di inchiesta: sequestrato un tesoretto da 20mila euro, due etti di cocaina e una pistola beretta cal.765 con 5 colpi all'interno del caricatore. In manette anche questo soggetto albanese che ha seguito gli altri due suoi compari a Capanna.