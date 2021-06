Violenta lite tra giovanissimi a Gualdo Tadino in pieno centro: in azione Carabinieri, municipale e 118

Un bruttissimo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro storico di Gualdo Tadino. I carabinieri insieme alla Polizia Municipale stanno indagando su una violenta lite che ha coinvolto 4 ragazzi - tutti giovanissimi - e una ragazza minorenne di fuori comune che è stata affidata direttamente alla famiglia. E' stato necessario l'intervento del 118 - sollecitato da alcuni avventori di un bar - per curare le ferite non gravi - contusioni al volto e al corpo - di almeno uno dei ragazzi coinvolti nello scontro. Dopo le prime cure prestate dal personale in piazza si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso di Gualdo Tadino.

Le dinamiche sono ancora al vaglio ma da quanto si apprende c'è da valutare anche il chiaro resoconto di due ragazzi che parlano di essere stati prima minacciati e poi aggrediti senza motivo dagli altri rivali che sono stati ovviamente ancora loro attenzionati dai Carabinieri e che avranno fornito la loro versione dei fatti.

Un'aggressione da parte di bulli verso altri ragazzi provenienti da fuori regione? E' una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Di certo va segnalata - come confermato a Perugiatoday.it da fonti presenti sulla piazza - tra i 4 la partecipazione di un giovane molto noto alla forze dell'ordine. L'attacco vigliacco o la lite, valuteranno le forze dell'ordine, è avvenuta intorno alle 14,30 davanti ai locali aperti di Piazza Martiri dove c'erano delle persone a prendere caffè e gelato. Uno spettacolo indecoroso che fa riflettere ancora una volta sulla scarsa integrazione di certi soggetti. Già in passato a Gualdo Tadino, con grande coraggio, sono stati espulsi due bulli terribili stranieri che fin dai 13-14 anni erano diventati un vero e proprio pericolo per coetanei e persino i loro genitori.