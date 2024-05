Violenza sessuale sulla collega, niente attenuanti e condanna confermata

Condannato per violenza sessuale sulla collega di lavoro, chiede alla Corte d’appello una riduzione di pena (a due anni di reclusione) tramite la concessione dell’ipotesi attenuata “per la lieve compromissione della libertà sessuale” della vittima.

I giudici di appello, però, hanno rigettato la richiesta ritenendo che “non può trovare applicazione l’ipotesi attenuata nei casi in cui l’imputato non si limiti a toccamenti fugaci, ma ponga in essere atti invasi della sfera sessuale della vittima e che lascino alla stessa uno strascico emotivo considerata la sua giovane età”.

L’imputato era stato processato e condannato per il delitto di violenza sessuale in quanto “dopo aver accompagnato a casa il fratello della vittima, aveva portato la ragazza, sua collega di lavoro, in un luogo appartato approfittando del fatto che questa sedeva sul sedile posteriore e l’aveva costretta a subire una aggressione sessuale, bloccandola fisicamente, baciandola e toccandole il seno e le parti intime” mentre la ragazza “tentava di spostare le mani dell’imputato e di mettere le proprie a difesa dell’area genitale”.

L’imputato dopo “l’accaduto aveva inviato numerosi messaggi di pentimento alla vittima in riferimento a quanto verificatosi chiedendole di non sporgere denuncia”. A sostegno della colpevolezza dell’uomo, secondo i giudici, oltre alle dichiarazioni della vittima, anche quelle del fratello il quale “a seguito dell’iniziativa di far scendere soltanto lui dall’autovettura era rimasto perplesso e preoccupato” anche perché altri colleghi di lavoro “avevano riferito dei continui apprezzamenti di carattere estetico rivolti dall’imputato alla ragazza e del fatto che in un’altra occasione questo l’aveva chiusa in una stanza e l’aveva baciata sulla bocca”.