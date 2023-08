Perugia, porta in comunità alcol e droga: rispedito in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno eseguito un provvedimento di revoca immediata dell'affidamento in prova presso una comunità terapeutica con contestuale accompagnamento presso l'istituto di detenzione più vicino nei confronti di un 55enne italiano, già condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L'uomo era stato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ma il mese scorso, dopo essersi allontanato dalla struttura, aveva fatto rientro portando con sé degli alcolici e dello stupefacente; sostanze che erano poi state assunte all'interno della comunità terapeutica e che avrebbe provato a cedere anche agli altri ospiti della struttura.

Nei giorni successivi Il 55enne si sarebbe poi lasciato andare a comportamenti provocatori e minacciosi, comprese minacce di morte, nei confronti degli ospiti e degli operatori, circostanza che aveva fatto venire meno la disponibilità della struttura ad accoglierlo.

Il magistrato di Sorveglianza ha quindi formulato un giudizio di incompatibilità tra la condotta sopra descritta e la prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente ripristino della pena carceraria da scontare a Capanne.