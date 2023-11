Intimorisce i genitori, pretende i soldi per bere ed evade dai domiciliari: arrestato

I Carabinieri di Bastia Umbra hanno eseguito una misura cautelare di custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari di Perugia nei confronti di un 33enne in sostituzione della misura degli arresti domiciliari.

L'uomo era stato sottoposto, il mese scorso, alla misura del divieto di avvicinamento ai genitori, poiché Ii minacciava e vessava ripetutamente per ottenere denaro per l'acquisto di alcolici. In tale ambito era stato anche indagato per i reati di furto aggravato, estorsione ed indebito utilizzo di carta bancomat in danno del padre, della madre e della nonna.

L'uomo era stato raggiunto dal divieto assoluto di uscire di casa e di avvicinare i genitori, ma dopo appena un giorno dalla notifica del provvedimento cautelare, il 33enne aveva violato anche questa prescrizione, allontanandosi dall'abitazione per recarsi all'interno di un bar non molto distante dalla casa dei genitori. I Carabinieri, ricevuta la segnalazione della sua evasione, si recavano nei pressi del bar. Alla vista dei militari l'uomo si nascondeva dietro un espositore, ma veniva individuato, riportato a casa e denunciato per evasione.

Dopo questa violazione è stato chiesto un inasprimento della misura cautelare e il gip ha stabilito la detenzione in carcere.