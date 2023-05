Evade dai domiciliari e ospita amici e conoscenti in casa: revocata la misura e portato in carcere

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal magistrato di Sorveglianza di Perugia, un nigeriano di 34 anni al quale è stata revocata la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio.

La revoca della misura alternativa alla detenzione origina da reiterate violazioni agli obblighi imposti dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, visto che l'uomo, secondo quanto ricostruito e documentato dai militari, non era stato trovato in casa durante un controllo, mentre in un'altra circostanza era stata accertata all'interno dell'abitazione la presenza di diverse persone estranee al suo nucleo familiare.

L'uomo è stato portato nel carcere di Capanne.