Esce dall'isolamento Covid per comperare i pannolini per la figlia: a processo

È positiva al Covid, ma la trovano in un negozio di articoli per l’infanzia: “Mi servivano delle cose per la mia bimba”.

L’imputata, una 45enne difesa dall’avvocato Ilaria Iannucci, è finita davanti al giudice perché “pur essendo positiva al virus Covid-19” con accertamento del 15 marzo del 2021, avrebbe violato “l’obbligo di isolamento con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione” come disposto dal provvedimento delle autorità sanitarie.

Secondo l’accusa la donna sarebbe stata trovata presso un negozio di articoli e prodotti per l’infanzia. La difesa ha sostenuto che la violazione, in ogni caso, sarebbe stata dovuta a una necessità familiare, in quanto la donna era andata in un negozio per l’infanzia per acquistare delle cose che le servivano per la figlia neonata.

È stata disposta anche una perizia medico legale per stabilire capacità d’intendere e volere della donna al momento di fatti.