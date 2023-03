Processata per aver violato il divieto di ritorno a Perugia emesso dal questore: assolta perché non c'era scritto che doveva tornare nel suo domicilio

Il questore non scrive che deve tornare nel comune di residenza o nel suo domicilio e viene assolta.

Una 35enne, difesa dall’avvocato Luisa Manini, è finita sotto processo per avere “violato il divieto di fare ritorno nel comune di Perugia prima del decorso del termine triennale imposto dal questore di Perugia con foglio di via obbligatorio” emesso il 4 settembre del 2021.

Il giudice, al termine del processo, ha assolta l’imputata perché il fatto non sussiste, in quanto secondo l’orientamento giurisprudenziale senza l’ordine di tornare nel comune di residenza da parte del questore, lo stesso provvedimento risulta viziato di illegittimità. In questo caso l'imputata avrebbe dovuto fare ritorno a Todi.