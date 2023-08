Fontivegge, fermato per un controllo nell'auto sospetta: denunciato per violazione del divieto di tornare in città

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato un'auto, per un controllo, nel quartiere di Fontivegge. All'interno del veicolo gli agenti, dopo aver identificato il conducente e i passeggeri, hanno trovato anche un albanese di 30 anni, con precedenti di polizia, gravato da un foglio di via dal comune di Perugia, emesso dal Questore lo scorso 14 aprile.

Sentito in merito, non è stato in grado di motivare la propria presenza in quei luoghi. Per questo motivo è stato denunciato per inottemperanza al provvedimento emesso dal Questore e invitato ad allontanarsi dal territorio comunale.