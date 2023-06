Compra una scheda sim violando l'ordine del questore: dovrà curare il verde pubblico e gli animali

Pulizia del verde pubblico, vigilanza antincendio e cura degli animali in canile. Sono i lavori di pubblica utilità che un 45enne gualdese dovrà svolgere per cancellare il reato che lo ha portato in tribunale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giorgia Ricci, è stato accusato di aver violato la misura dell’avviso orale emessa dal questore di Perugia nel momento in cui è stato “trovato in possesso di una scheda sim che aveva appena acquistato e di un telefono cellulare, violava il divieto di possedere o utilizzare in tutto o in parte qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, impostogli dal questore di Perugia nel provvedimento dell’avviso orale emesso il 13 dicembre del 2019”.

Il reato è stato contestato a Gualdo Tadino il 25 luglio del 2021.

L’imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con la messa alla prova per svolgere lavori di pubblica utilità e cancellare così il reato. Lavori da svolgere presso il settore politiche sociali del Comune di Gualdo Tadino attraverso la manutenzione del verde pubblico, tutela del patrimonio boschivo e con attività di prevenzione del randagismo degli animali.