Vincita da 1 milione al Gratta & Vinci. Gli appassionati della Smorfia ne ricavano 5 numeri per sbancare il lotto

Il numero 37, secondo la Smorfia Napoletana, equivale al "monaco". Ed ha un significato, per gli amanti del gioco, molto particolare: " trentasette è dedicato ad un personaggio simbolo del bene estremo, della carità e dell’amore verso il prossimo". Un numero positivo, caritatevole e mistico. E guarda caso in Umbria, nel tardo pomeriggio di ieri, il 37 ha portato in dote ad un'anziana pensionata la somma record di 1 milione di euro. Fondamentale è stato l'acquisto a Spoleto, al tabacchi-edicola in piazza Giovanni Polvani, di un gratta & vinci da 20 euro - il 100 X -. Il proprietario - come riportato da Marina Rosati sulle colonne del Corriere dell'Umbria - ha spiegato che la vincita è stata fatta proprio da una pensionata del posto che di tanto in tanto è solita acquistare un biglietto sfidando la Fortuna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' la vincita più alta registrata, ad una lotteria, a Spoleto. E intanto gli appassionati del gioco - ci raccomandiamo di giocare sempre con prudenza, per uno che vince in tanti si rovinano la vita - stanno studiando questa incredibile vincita in vista dell'estrazione del lotto di stasera. Gira anche una potenziale cinquina da giocare su tutte le ruote: 89 (simbolo dell'anziana vincitrice), 16 (la fortuna sfacciata), 37 (il monaco e numero vincente da un milione di euro), il 30 (la svolta) e il 5 (giorno della vincita). Come giocare questi numeri? Gli esperti del gioco suggeriscono: 2 euro sul terno, 1 euro sulla quaterna, 50 centesimi sulla cinquina. Giocate sempre con prudenza.