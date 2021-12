La fortuna bacia l'Umbria: vinti 97mila euro con un "5" al Superenalotto

Umbria baciata, ancora una volta, dalla fortuna. Centrato un "5" al Superenalotto a Gualdo Cattaneo, con il fortunato giocatore che si porta a casa 97.516,14 euro.

Il "6" si nasconde ancora e in palio per il prossimo concorso un Jackpot da 118.600,00 euro, ma intanto un giocatore si consola con la giocata vincente che è stata convalidata a Gualdo Cattaneo presso il punto vendita Sisal Bar Angelelli situato in via San Rocco, 2. La combinazione vincente è stata 11,34,44,64,75,82, J 48, SS 5.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 361.053 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

Modalità riscossione SuperEnalotto:

Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal

Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via A. Tocqueville 13 - 20154 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma).

Tempistiche riscossione SuperEnalotto

90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A.

Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000 euro.