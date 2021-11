Ville, castelli e appartamenti all'asta: dalla country house mai aperta ai magazzini del palazzo della vergogna di via Oddi Sforza

Sono 837 gli immobili posti in vendita dal Tribunale di Perugia nell’ambito di procedure fallimentari.

In particolare sono all’incanto 559 abitazioni di tipo civile, 1 rurale, 8 pensioni o alberghi, 2 cantine, 3 depositi, 55 fabbricati industriali, 15 fabbricati generici, 9 rurali, 27 garage o autorimesse, 8 laboratori artigiani, 8 lotti edificabili, 24 magazzini, 7 opifici, 12 posti auto, 74 terreni e 9 uffici.

Tra i beni all’asta, ad esempio, c’è un complesso immobiliare, costituito da una villa con torre storica, un edificio ad uso residenziale ricettivo, un edificio ad uso ristorante, una piscina e una tettoia oltre alla corte pertinenziale esterna, a Pozzuolo Umbro (via Nazionale n.27-29, via Milano n.1). Lo stabile è occupato da terzi senza titolo. Base d’asta da 1.031.250 euro.

Oppure l’unità abitativa facente parte del Castello dei Figli di Cambio, rappresentato da un borgo fortificato da mura perimetrali edificato, tra il XIII-XIV secolo dal feudatario Cambio (o Cagno) di origine longobarda ad Assisi, in via degli Architetti 5, a partire da 61.500 euro.

E ancora l’immobile conosciuto come Villa Ada, sito in Strada Comunale della Forcella n. 35. Base d’asta 1.845.000, rialzo minimo 15mila euro. Una struttura adibita a country house, ma ormai in rovina.

All’asta anche magazzini trasformati in ufficio, come quello in via Bontempi, per 60mila euro.

Ambitissimi i posti auto, con grandi oscillazioni di prezzi: dai 6mila euro di San Marco ai 17.450 di via Mario Angeloni.

Rimanendo in zona a partire da 118.183 euro si possono acquistare due unità immobiliari, facenti parte di un edificio commerciale ubicato nel Comune di Perugia, più precisamente a Perugia in via Oddi Sforza 4 e 4/A (proprio accanto al palazzo che viene frequentemente sgomberato dalle forze dell’ordine.

I beni in vendita si trovano nella provincia di Perugia.