LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Suarez a Perugia l'esame di italiano. "Mozzichi e Bocconi"

Il campione di calcio Suarez a Perugia per dare l'esame di lingua italiana per ottenere la cittadinanza. E' durato appena 20 minuti. Ed è andato bene. Alla faccia di chi pensa che i calciatori non sono anche colti (o no?). Il nostro Pino ha voluto immortalare così questo esame ricordando quel morso goloso dato da Suarez a Chiellini nell'incontro valevole per la Coppa del Mondo.

