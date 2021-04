LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | L'identikit della pericolosa latitante: la variante indiana

Pino con la sua matita ha voluto sdrammatizzare così... per cercare di strapparvi una risata in questo momento difficile. Buona Satira a Tutti!

Il nostro Pino Pellegrini si è interrogato sulle fattezze della nuova variante di Covid che sta terrorizzando il nostro Paese dopo l'arrivo di alcuni turisti e lavoratori indiani che sono risultati contagiati. In Indaia, tale variante che prende il nome da questa immensa nazione, sta provocando lutti infiniti e la situazione sanitaria è ormai sfuggita di mano alle autorità. Pino con la sua matita ha voluto sdrammatizzare così... per cercare di strapparvi una risata in questo momento difficile. Buona Satira a Tutti!