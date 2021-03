LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Torna l'ora legale... la Regione precisa dopo i vaccini: non vale solo per gli avvocati

Il nostro bravissimo Giuseppe "Pino" Pellegrini ha voluto riassumere così una settimana all'insegna di: una novità, ovvero l'ora legale... questa notte le lancette sono spostate un'ora avanti; una polemica dei vaccini dai in prima prioritaria agli avvocati con tanto poi passo indietro, infine terzo elemento le ordinanze in serie della Regione per aggiustare, giorno dopo giorno, la campagna di vaccinazione (dal primo aprile partono le categorie dei vulnerabili e dei 70enni). Buona satira a tutti!?

