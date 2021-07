Fughe di gas causate da incidenti stradali: due interventi 'in fotocopia' per i vigili del fuoco

Due interventi 'in fotocopia' nella notte per i Vigili del Fuoco. La squadra di Perugia è infatti intervenuta per due fughe di gas causate entrambe da incidenti stradali, uno nel centro abitato di Passignano sul Trasimeno (in via Costa) e uno in quello della frazione perugina di Ponte Felcino (in via Maniconi).

Danneggiate le tubazioni esterne che portano alle condutture dei palazzi, i vigili del fuoco sono riusciti a tamponare la fuoriuscita di gas facendo rientrare il pericolo.