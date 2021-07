Promozione a pieni voti per Blinky e Mariù: l'Umbria ha due nuove unità cinofile

Promozione a pieni voti per Blinky e Mariù, cani delle unità cinofile umbre dei vigili del fuoco che dopo 10 mesi di addestramento hanno sostenuto gli esami finali presso la scuola nazionale di addestramento cinofili dei vigili del fuoco a Volpiano (Torino).

Blinky, un maschio di labrador retriever di 2 anni e mezzo, ha ottenuto la 'laurea' con il suo conduttore Massimo Giorgetti (capo squadra esperto) mentre Mariù, una femmina di bovaro dell'Appenzell di 2 anni e mezzo proveniente dall'allevamento cà del Corsi, lo ha fatto con Massimo Mancinelli (anche lui capo squadra esperto).

Le due squadre diventano così delle nuove unità cinofile per la ricerca in superfice e macerie, tornando cosi a rimpolpare le fila del nucleo cinofilo umbro che era ai minimi storici. E nei prossimi giorni poi, per il comando di Terni, sosterranno gli esami anche Lucy (femmina border collie di due anni e mezzo) e il suo conduttore Matteo Ciculi (vigile del fuoco).