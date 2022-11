Perugia, fumo in piazza Matteotti: solo un guasto alla canna fumaria

Intervento dei vigili del fuoco in un ristorante del centro storico di Perugia nella mattinata di martedì primo novembre. L'allarme è scattato in piazza Matteotti, durante la prima giornata della Fiera dei Morti. I caschi rossi sono intervenuti per un guasto a una canna fumaria esterna, e non per un incendio come erroneamente scritto. La situazione è tornata alla normalità in poco tempo.