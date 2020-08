Vigili del Fuoco in azione: precipita deltaplano sul Monte Cucco e incendio a Carbonesca

Un incidente, senza gravi conseguenze, è avvenuto questa mattina sul Monte Cucco: un deltaplanista, appena dopo il decollo, ha avuto gravi problemi ed è poi "atterrato" rovinosamente. In un primo tempo si è temuto per le sue condizioni di salute tanto è vero che era stato allertato l'elicottero Drago, fatto rientrare perche non più necessario. Il pilota del deltaplano sta bene, ed è stato affidato al 118 per degli accertamenti. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vigili del Fuoco in azione anche a Carbonesca, nell'eugubino, dove è in atto un incendio bosco. Sul posto la partenza di Gubbio è sta andando anche la squadra AIB (antincendio boschivo) e il DOS (direttore operazioni di spegnimento) per valutare se necessita l'uso dei mezzi aerei.