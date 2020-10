Vigili del Fuoco in azione a Castello e sulla Trinità: salvati due uomini

Due interventi, due salvataggi andati a buon fine nel pomeriggio di oggi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco. Il primo intervento è avvenuto a Città di Castello con tanto di personale SAF in azione intorno alle ore 18 in località Bivio Lugnano, per soccorrere un uomo di 81 anni che mentre era a funghi con la moglie, è scivolato rimanendo ferito. E' stato raggiunto e soccorso con tecniche speleo-alpino-fluviali e trasportato all'ambulanza.

Secondo intervento nel perugino: Vigili del Fuoco in azione in località alla Trinità per soccorrere un uomo di 70 anni circa che ha richiesto soccorso perchè si era perso nel bosco. L'uomo è stato geolocalizzato e quindi individuato è stato immediatamente soccorso: è risultato subito comunque in buone condizioni ed è stato accompagnato alla sua auto per tornare a casa.