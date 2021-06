Incidente al cimitero, loculo da 70 quintali rischia di distruggere una recinzione

Intervento dei Vigili del fuoco per recuperare un manufatto di cemento rimasto in bilico sul muro di cinta del cimitero

la squadra dei Vigili del fuoco di Todi, un'autogrù di Perugia e un'autoscala di Foligno, sono intervenuti oggi presso il cimitero di Todi, in località Ilce per un problema al momento del posizionamento di alcuni loculi prefabbricati in cemento armato.

Il camion stava scaricando i loculi, dal peso di 70 quintali, quando il terreno sotto i martinetti idraulici di sicurezza del mezzo ha ceduto. Nello spostamento anche il loculo ha iniziato ad ondeggiare, finendo per appoggiarsi alla recinzione del cimitero

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo pesante e il loculo e permesso così di completare le operazioni di messa a dimora del manufatto cimiteriale.