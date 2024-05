Molestie su due bambine a scuola, la Procura chiede quattro anni per l'anziano sorvegliante

Quattro anni e 4 mesi, senza concessione dell’attenuante per il fatto di lieve entità, è la richiesta della Procura di Perugia per un anziano che svolgendo le funzioni di sorveglianza in una scuola avrebbe molestato due bambine. Richiesta alla quale si è associata la parte civile. Il giudice ha rinviato al 4 giugno per repliche e sentenza.

Secondo l’accusa l’imputato, difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, approfittando del suo incarico di sorvegliante al dopo-scuola, avrebbe costretto “con violenza e abuso dell’autorità” una minore a “subire atti sessuali, in specifico toccamento delle parti intime” e baci sulla bocca. L’accusa riguarda anche i “massaggi sulle spalle e sulla schiena” nei confronti di un’altra ragazzina, compagna di scuola della prima, “durante la pausa pranzo a scuola".

I genitori delle due bambine si sono costituiti parte civile attraverso gli avvocati Daniele Fantini e Marco Piazzai.