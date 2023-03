Mette online il video hard con la ex fidanzata per vendetta: processato

“Guarda questa ragazza cosa fa. È sempre disponibile”. Un messaggio che accompagnava un video dal contenuto sessualmente esplicito, in cui la ragazza non si poteva riconoscere, ma nella chat c’erano tanti indizi per giungere fino alla sua identità.

Un 42enne di Perugia, difeso dagli avvocati Daniele Polani e Francesco Fioretti, è finito sotto processo con l’accusa di diffamazione per aver pubblicato in un sito di video porno amatoriali le immagini, oscurate, di una donna intenta in un rapporto sessuale. Nelle immagini il volto della donna non si vede, ma l’utente anonimo che ha pubblicato il video, e che per la Procura sarebbe l’attuale imputato, ha postato anche una serie di commenti che forniscono indizi per scoprire l’identità della donna.

Secondo il capo d’imputazione l’odierno imputato “postava sei frasi, tra il 2018 e il 2019, con le quali indicava come protagonista del video la parte offesa”.Si “vendica” della ex pubblicando un video hard in un sito di filmati porno amatoriali e finisce in tribunale.

La ragazza, assistita dall’avvocato Alessandro Di Baia, ha deciso di sporgere querela dopo che voci, commenti e messaggi avevano iniziato a circolare tra amici e conoscenti, indicandola come la ragazza del video.

Dopo la denuncia erano iniziate le indagini e gli agenti della Polizia postale erano risaliti all’account che aveva caricati il video su un server per poi pubblicarlo. Quel profilo anonimo, secondo la Polposta, sarebbe stato caricato dall’attuale imputato, cioè l’ex fidanzato che avrebbe così voluto vendicarsi per la fine della storia.

La difesa sostiene che sia stato qualcun altro a mettere in rete quel video e a commentare sotto, fornendo le indicazioni sulla presunta identità della protagonista femminile delle immagini. Tra le richieste istruttorie anche quella di vedere in aula il video.

La giovane si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento di 50mila euro.