In pieno centro, all'ora di pranzo, "aprono" e svaligiano un'auto. La sorprendente reazione sui social dei turisti derubati

Erano venuti a Perugia, con tutta la famiglia, per passare l'ultimo giorno di vacanza di Inizio Anno. Hanno parcheggiato in centro storico e sono poi andati a fare un giro in uno dei corsi più belli d'Italia. Shopping, ristorante e arte: questi gli elementi per passare una giornata fredda e con tetti e aree verdi imbiancate da una nevicata breve ma intensa. Quando però sono ritornati all'auto hanno trovato una bruttissima sorpresa: "Ci è stata aperta la macchina, parcheggiata su Viale indipendenza davanti all’hotel Brufani, e ci è stata rubata una valigia". Ha scritto sui social la "mamma" di questa famiglia in visita a Perugia che ha lanciato un piccolo appello ai perugini: "Ho pensato che magari dopo essere stata aperta (la valigia ndr) può essere stata lasciata o buttata da qualche parte e qualcuno di voi potrebbe averla trovata. Ringrazio anticipatamente tutti". Ma la cosa più sorprendente è che la signora, nonostante il furto, conferma di aver fatto la cosa giusta nel venire a conoscere Perugia. "Nonostante questo spiacevole episodio mi resterà un bellissimo ricordo della vostra città e della vostra magnifica regione".