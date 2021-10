Il viadotto di Olmo perde pezzi, chiuso al traffico il raccordo Perugia-Bettolle

Non c’è pace per il tratto del raccordo Perugia-Bettolle. Questa mattina sono caduti dei pezzi del viadotto di Ellera lungo il tracciato del raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di un locale. Si tratterebbe di pezzi di intonaco e non di parti strutturali, sono comunque in corso verifiche da parte dei tecnici dell’Anas.

Il tratto risulta chiuso da Corciano a Ferro di Cavallo. I mezzi che percorrono il raccordo sono fatti uscire a Corciano, in direzione Perugia, mentre in direzione Lago-Firenze, si deve uscire a Ferro di Cavallo.

Previste modifiche anche alla viabilità ordinaria, sulla strada statale 75 bis del Trasimeno.

La chiusura è stata disposta dalla Questura di Perugia e attuata dalla Polizia Stradale per motivi precauzionali in seguito al distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo superficiale dal viadotto “Olmo”.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas per le verifiche del caso, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Attualmente il tratto è in fase di riapertura con transito consentito sulle corsie di sorpasso, mentre resterà temporaneamente chiusa la corsia di marcia in entrambe le carreggiate per permettere il completamento delle verifiche necessarie alla riapertura totale.

Notizia in aggiornamento