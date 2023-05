Nuove aperture a Perugia: da ex Pizzeria del Baffo in via Ulisse Rocchi... benessere e lounge bar

Little Italy mon amour. L’ex Pizzeria del Baffo di via Ulisse Rocchi è oggi centro benessere e lounge bar per i fortunati ospiti. Una trasformazione che ha richiesto molti mesi di lavoro, condotto con regolarità e impegno. Ma i risultati sono di livello. Non sono pochi i perugini che, scendendo verso l’Arco Etrusco, occhieggiano accostandosi alle due vetrine, serrate per gli estranei e riservate agli ospiti della fortunata struttura ricettiva di via della Nespola.

Un vicolo fascinoso che collega con via Bartolo e adiacenze la strada intestata al sindaco che portò modernità alla Vetusta: elettricità, acquedotto e tram, con capolinea di fronte al Turreno. Una perfetta sintesi di vicoli medievali e scorci di pregio. E di modernità è simbolo palese proprio Little Italy che, in storici edifici, offre accoglienza di classe. E pensare che proprio da una di quelle finestre della canonica, secondo tradizione, sarebbero partiti i colpi per uccidere il tamburino piemontese alla guida delle truppe liberatrici della città in quel fatidico 14 settembre 1860.

Forse non fu l’onesto prete Santi a sparare, ma il fratello o forse un provocatore. La vicenda è narrata in maniera esemplare da un libretto di Artemio Giovagnoni che vi dedicò anima e corpo, mente e penna. Oggi l’ex chiesa di San Donato, divenuta poi Pizzeria del Baffo, è un luogo accogliente e silenzioso. Di quegli spari e della fucilazione di un innocente sacerdote nessuno più ha memoria. Ma dovrebbero almeno ricordarsene i fautori del mercenario Andrea Fortebracci (detto Braccio) che in questa chiesa fu battezzato. E considerarlo luogo di venerazione. Grande Italia o Little Italy?