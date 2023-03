Via Trasimeno Ovest, entra in un locale e crea il caos molestando i clienti: altra denuncia per un 24enne "osservato speciale"

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un locale pubblico, situato lungo la Strada Trasimeno Ovest, per la presenza di una persona molesta che disturbava clienti e personale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con il dipendente dell’esercizio, il quale ha riferito che, poco prima, un ragazzo – un cittadino gambiano, classe 1999, con precedenti di polizia e gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria – era entrato all’interno del locale e aveva iniziato a ballare tra i tavoli, importunando e molestando i clienti. Anche per le forze dell'ordine non è stato facile fermare il giovane che, sin da subito, si è dimostrato non collaborativo, continuando ad infastidire gli avventori.

Nonostante i tentativi di dissuaderlo ed allontanarlo dal locale, il 24enne ha continuato la sua condotta e più volte ha minacciato chiunque cercasse di allontanarlo. Alla fine però è stato portato in Questura di Perugia per l’identificazione e gli accertamenti del caso. Terminate tutte le attività di rito, il 24enne è stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.