Nuovo asfalto in via Trasimeno Ovest a Perugia: il progetto e i tratti interessati. "Intervento non più procrastinabile"

Tre chilometri di asfalto nuovo previsti per il tratto di strada, in via Trasimeno Ovest, che va dal sottopasso ferroviario nei pressi dello stadio Curi fino alla riconnessione tra con la strada Olmo Lacugnano. Il via libera al progetto esecutivo della Giunta comunale è arrivato dopo che l'assessore ai lavori pubblici ha definito non più procrastinabile dato lo "stato di conservazione della via, peraltro interessata da elevati volumi di traffico". L'investimento previsto è di 700mila euro. Il progetto prevede anche opere edili riguardanti la rimessa in quota dei pozzetti esistenti e la realizzazione di bocche di lupo in prossimità delle griglie di raccolta acque piovane della rotatoria; sarà compreso nell’intervento il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il progetto esecutivo, redatto dai tecnici degli uffici dell’Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture dell’ente, prevede un doppio intervento sul corpo stradale, in base allo stato di usura dei vari tratti. In particolare, sarà effettuato un intervento “hard”, laddove la via risulta più ammalorata, che consisterà nell’asportazione del corpo stradale per una profondità di 13 centimetri, la ricostituzione dello stesso con uno strato di base e la copertura finale mediante uno speciale tappeto costituito con l’impiego di bitumi modificati con aggiunta di polimeri, in modo da conferire al bitume più alte prestazioni meccaniche rispetto a quello tradizionale.

Un secondo intervento, “Soft”, sarà invece riservato ai restanti tratti, per i quali sarà sufficiente la fresatura e l’asportazione del corpo stradale per una profondità di 5 centimetri e la ricostituzione dello stesso mediante tappetto bituminoso modificato con polimeri che assicureranno anche in questo caso elevate prestazioni meccaniche.