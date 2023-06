Via Torricella, tentato scippo nei confronti di una ragazza: trascinata in un palazzo, poi la fuga

Tentato scippo ai danni di una ragazza in via Torricella, in pieno centro storico a Perugia. Due studentesse universitarie hanno dato l'allarme dopo aver soccorso la vittima che, subito dopo, ha raccontato alla Polizia che mentre transitava lungo la via, era stata avvicinata da un cittadino di origine nordafricana che, improvvisamente, l’aveva afferrata per le braccia e trascinata all’interno di un palazzo.

In seguito, l’uomo aveva tentato di sottrarle la borsa e ne era nata una colluttazione che aveva fatto cadere a terra sia la donna che il cittadino straniero. A quel punto, dopo aver tentato di chiedere aiuto, la ragazza era riuscita a divincolarsi e a fuggire fuori dall’atrio dello stabile, dove era stata soccorsa da due cittadine.vSubito dopo, anche l’uomo era uscito dal palazzo, dandosi a repentina fuga prima dell’arrivo della Polizia.

Dopo aver acquisito la denuncia della vittima – che ha riferito di aver perso il portafoglio e lo smartphone mentre scappava dall’uomo -, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che, sopraggiunto poco dopo, ha accompagnato la donna in Ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile al fine di ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.