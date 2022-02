INVIATO CITTADINO Discarica in via Torelli, dopo la nostra denuncia scatta veloce la bonifica dell'azienda. Vittoria dei cittadini

Superman in via Torelli. Più veloce della luce. Subito dopo l’uscita del nostro servizio [INVIATO CITTADINO Via Torelli, discarica permanente (perugiatoday.it)], la ditta si precipita a ritirare i materiali. E sfugge per un pelo alla sanzione che stava per esserle comminata da un solerte dipendente della Gesenu, inviato a tamburo battente. Così vanno le cose. Alcuni si svegliano solo col botto. In questo caso, la sveglia che ha suonato è stata la pubblicazione del servizio dell’Inviato Cittadino sulle colonne di Perugia Today.

La ditta è dunque accorsa con un mezzo dotato di gru a bordo e ha tirato su i materiali: cordoli prefabbricati in cemento, pali, materiali ferrosi e quant’altro. Il controllore della Gesenu ha fotografato la targa, constatato la veridicità della nostra segnalazione e messo mano al blocchetto delle multe. L’hanno scampata – come si dice – per il rotto della cuffia. La verifica ha fatto rilevare la presenza a terra, vicino alla campana del vetro, di materiali promiscui (cartone, plastica, umido). Come da noi correttamente segnalato. Al che, su quei sacchi è stato apposto l’adesivo con l’indicazione del conferimento non corretto. Quindi il controllore se n’è

andato. Salvo tornare, una mezz’ora dopo, per verificare che tutto fosse ritualmente avvenuto. Nel rispetto delle regole. Poco dopo un mezzo Gesenu è passato anche a ritirare quelle immondezze promiscue abbandonate vicino alla campana del vetro.

Nella fretta precipitosa di ritirare i materiali, la ditta si è dimenticata il segnale di strettoia che è rimasto sul posto. Un’anima buona ha provveduto ad accostarlo alla recinzione del vicino parco Onaosi. Torneranno a riprenderselo un’altra volta. Se ne sentiranno la mancanza. Una vittoria di Perugia Today? No: una vittoria del buon senso e del rispetto per l’ambiente.