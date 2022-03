Perugia, investito in via Settevalli: 18enne in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 18enne investito da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 24 marzo. L'incidente si è verificato in via Settevalli poco dopo le 19.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani umbri la donna al volante dell'auto si è fermata per prestare soccorso al ragazzino. Il 18enne è in gravi condizioni e ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.