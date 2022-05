Via Settevalli, all'ora di cena una nuvola di fumo denso sovrasta tutta l'area: incendio domato in un ex immobile commerciale (video)

Via settevalli invasa da denso fumo nero, traffico rallentato e tanti curiosi in strada per cercare di capire l'origine delle fiamme che stavano provocando intorno alle 19,50 tanto caos in questa popolosa via di Perugia. L'incendio è stato rintracciato nei locali di una struttura commerciale chiusa da tempo in via Fiesole: molti i danni materiali all'immobile - considerato inagibile - ma nessuna persona è rimasta coinvolta o ha avuto un malore nell'inalare quel denso fumo nero. L'incendio al momento è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti con ben 3 squadre più un mezzo auto-scala. Si stanno spengnendo gli ultimi focolai ed è in corso anche l'indagine per risalire alle cause dell'incendio: non si esclude un atto volontario mirato a creare scompiglio e danni all'immobile. Tutto però è da verificare e quindi le indagini sono a 360 gradi. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato determinante anche per evitare rischi e problemi alla struttura commerciale dell'Emisfero che è poco distante dal locale in fiamme. Tutto è ormai sotto massima sicurezza.

