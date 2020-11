IN BREVE In giro in auto a Perugia con tanto di mazza da baseball: denunciato

Nelle rete degli uomini della Squadra Volante diretti dal Commissario della Polizia di Stato Monica Corneli sono finiti due giovani fermati in via Settevalli. Una volta identificati - il conducente un cittadino di origine straniera del 1994 con precedenti in materia di stupefacenti e il passeggero una cittadina italiana del 1995 con pregiudizi per reati contro il patrimonio - e scattata la perquisizioni dell'auto ove è stata trovata una mazza da baseball, della quale il giovane non ha saputo giustificarne il possesso. Per questo motivo il 26enne straniero è stato denuncia per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e la mazza da baseball sequestrata.