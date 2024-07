Via Settevalli, anziana fa arrestare due sciacalli che volevano rubarle oltre 4mila euro: non cade nella truffa dell'incidente del figlio

Colpo grosso della Questura nella non facile individuazione degli sciacalli specializzati in truffe agli anziani. Due uomini – cittadini italiani, rispettivamente classe 1991 e 2004 – per il reato di truffa aggravata in concorso sono stati arrestati dopo l'ennesimo tentativo di approfittarsi di persone fragili.

Uno dei due criminali, fingendosi Carabiniere, ha telefonato alla vittima – una donna di 71 anni - annunciando che il figlio aveva investito una persona e, in difficoltà, aveva immediato bisogno di denaro per pagare l’avvocato.

La donna - splendidamente lucida e conoscendo queste truffe - ha capito che qualcosa non andava e così trattenendo al telefono l’uomo - facendogli credere che si stava recando in banca a prelevare i 4200 euro richiesti - e nel contempo ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

A quel punto è intervenuta la Squadra Mobile notando uno dei due uomini uscire dal palazzo in cui abita la donna e il complice ad attenderlo in auto. Quest’ultimo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato a precipitosa fuga ma è stato inseguito e fermato poco dopo dal personale della Squadra Mobile. L'altro era stato già bloccato mentre era ancora in auto.

Acquisita la querela dalla vittima, i due uomini sono stati arrestatp per il reato di tentata truffa aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.