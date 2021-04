Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute per rimuovere la grossa pianta

Albero crollato in via San Girolamo nel primo pomeriggio di Pasqua. Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute per rimuovere la grossa pianta che ha bloccato la strada che collega Borgo XX Giugno a Ponte San Giovanni. Le operazioni sono durate diverse ore.