INVIATO CITTADINO Via Ripa di Meana. Quando l’uso si trasforma in abuso e l’abitudine diventa vizio. La segnalazione

Via Ripa di Meana. Quando l’uso si trasforma in abuso e l’abitudine diventa vizio. Sostiene, e ci segnala, una residente di prossimità, che allega anche uno scatto. “Si sperava che dopo la desiderata riapertura della strada, cessasse, una volta per tutte, il vezzo della sosta irregolare in prossimità della biforcazione iniziale”. Aggiunge: “Invece, anche oggi che è domenica, si ripete il fenomeno della sosta irregolare. Pazienza finché la strada era chiusa in entrambe le direzioni, ma ora il fatto diventa grave”.

“Perché – spiega – anche stamattina sono lì parcheggiate una decina di vetture. Ed è domenica. Ossia il tribunale e gli uffici giudiziari, come i servizi sanitari lì vicino, sono chiusi”. “Immaginiamo – conclude – cosa accadrà domani con la riapertura di tutti i servizi”. Osserva infine che, proprio nei pressi, c’è una serie di garage dai quali diventa difficile e pericoloso uscire con tutte quelle macchine lì davanti. Riflessione che l’Inviato Cittadino gira a chi di dovere.