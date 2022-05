Via Pellini, prima fugge e poi picchia agenti di Polizia quando lo bloccano: arrestato pregiudicato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e arrestato un cittadino tunisino, classe 1979, per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, con precedenti in materia di stupefacenti, è stato notato dagli operatori mentre percorreva, con fare sospetto, via Pellini. Alla vista dei poliziotti, il 43enne ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto nel vicino Parco della Cuparella e ha iniziato ad aggredire con calci e pugni uno degli agenti.

Dopo essere riusciti a contenere l’uomo, i poliziotti lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito trovandolo in possesso 245 euro: essendo senza lavoro non ha saputo giustificare il possesso di tale somma. A quel punto, con non poche difficoltà, è stato accompagnato dagli operatori in Questura per le procedure di identificazione e per ulteriori approfondimenti. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed è in attesa del rito per direttissima che si svolgerà domani.