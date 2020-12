Stabile abbandonato viene di nuovo preso d'assalto, l'assessore Merli interviene e chiude gli accessi

Uno stabile preso di mira da clandestini e clan dello spaccio. Obiettivo: occuparlo per passare la notte. Ancora una volta, nonostante gli interventi anti-intrusione, alcuni individui sono riusciti a togliere le barriere e rientrare nei locali in disuso di via Oddi Sforza. Ma non sono passati inosservati: i cittadini hanno chiamato il comune per porvi rimedio ed evitare l'occupazione. Immediato l'intervento: l'assessore Luca Merli, insieme alla Polizia Locale e al capogruppo della Lega, Lorenzo Mattioni, hanno prima effettuato un'ispezione sui tre piani dell'edificio riscontrando segnali di fresco bivacco e subito dopo hanno chiesto l'intervento degli operai del cantiere comunale che hanno provveduto a chiudere il varco utillizzando la rete elettrosaldata per rendere lo stabile nuovamente inaccessibile.