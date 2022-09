I Cittadini-sentinella segnalano un covo della droga, la Municipale lo smantella: recuperata droga

Bliz in una rimessa di un condominio in via Mario Angeloni da parte della Polizia Municipale - in questo gli agenti del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge - con l'obiettivo di smantellare un giro di droga che alimenta lo spaccio nell'area della stazione. L'indagine è scattata grazie ad un esposto presentato da alcuni abitanti di via Mario Angeloni che aveva notato strani giri e segnali di bivacchi. La Municipale ha constatato la trasformazione della rimessa condominiale in un covo dello spaccio di giorno e di bivacco durante la notte. Una parte della droga era nascosta in incavi ricavati in una parete dell’edificio: sequestrati 20 grammi di marijuana divisi in sacchetti. L'ambiente ora dovrà essere sanificata e messa in sicurezza.