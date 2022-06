Quel cantiere in via Lupattelli è uno scandalo. Blocca il passaggio e uccide l’economia. La protesta dei commercianti di via Innamorati. “Qui non si incassa più un centesimo”, lamentano. “Si protrae da ben quattro anni. Questa situazione è insostenibile, ci penalizza. Occorre sbloccarla”. Effettivamente via Lupattelli – che congiunge via Innamorati con via Elce di Sotto – è sbarrata dal cantiere che opera per il risanamento del mega immobile dell’Adisu, poco a valle. Il fatto è che, ai piedi delle scalette, sono montate una pannellatura lignea e una porta chiusa da lucchetto.Questo impedisce la comunicazione fra la zona universitaria della Conca e via Innamorati. Qui sono attive diverse attività commerciali: tabaccaio, bar, copy center, edicola… e se la vedono decisamente brutta. Tutti i soggetti reclamano la possibilità di comunicazione fra Elce “di sopra” ed Elce “di sotto”, ossia la zona universitaria che comprende economia, giurisprudenza, vari istituti scientifici, aula studio e quant’altro. Insomma – spiegano arrabbiatissimi gli operatori economici – non si vende più niente.

Oltretutto, lamentano il fatto che quella zona chiusa contiene solo una massa di detriti da demolizione che potrebbero, e dovrebbero, essere conferiti in discarica.“Basterebbe – chiedono – che si riaprisse un semplice corridoio per il passaggio pedonale”. Ma, ormai da quattro anni, tutto tace. Nessuno si premura di dare seguito alle loro giuste proteste. E l’economia langue. C’è addirittura chi pensa di chiudere bottega.