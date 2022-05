INVIATO CITTADINO Via Francesco Innamorati. I vandali spaccano regolarmente quello specchio parabolico all’uscita dal cortile

Via Francesco Innamorati. I vandali spaccano quello specchio parabolico all’uscita dall’Aula Magna di Palazzo Murena. Si tratta di un pratico ausilio per uscire tranquillamente dal cortile. Non è molto il movimento in quel senso. Almeno da quando la caserma Fortebraccio si è trasferita in corso Garibaldi. Ma lo specchio costituisce pur sempre una tutela a favore di quanti escono da quella zona. Devono, infatti, fare i conti rispetto a quanti sono diretti in discesa verso Elce, provenendo da piazza Grimana e via Fabretti. Oltre che coi pullman in risalita verso l’acropoli. Ma i comportamenti vandalici sono sempre in agguato. Tanto che quello specchio parabolico risulta regolarmente fracassato. E nessuno lo sostituisce.