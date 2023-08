Via Gallenga, blitz in un appartamento ridotto a discarica: fermata una coppia di "clandestini"

Blitz della Polizia Municipale - il Nucleo Decoro Urbano Fontivegge (NDUF) - degli agenti della Questura e l'unità cinofila della Guardia di Finanza in un appartamento via Gallenga, occupato abusivamente da giorni. Le forze dell'ordine hanno trovato e arrestato un 46enne tunisino e una donna italiana di 56 anni, quest’ultima risultata in affidamento in prova, disposto con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.



Già dal pianerottolo dell’appartamento si poteva avvertire un cattivo odore, dovuto alle precarie condizioni igieniche sanitarie dell’abitazione, per le quali è stato chiesto l’intervento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Usl 1. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli operatori della Società 2 i Rete gas, poiché la piombatura apposta al rubinetto del contatore del gas risultava rimossa, che hanno adottato gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumità. I cani anti-droga della Finanza hanno trovato anche due involucri di cocaina e marijuana che il tunisino - già con diversi precedenti - ha dichiarato essere per uso personale. Il locale è stato liberato e riconsegnato ai rispettivi proprietari. Mentre allo straniero sono state consegnate svariate denunce: false generalità, occupazione abusiva di edifici e resistenza a pubblico ufficiale.