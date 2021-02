Via Fratelli Purgotti. Il Comune rimuove la situazione di pericolo, mettendo in sicurezza mezzi e pedoni. Ne abbiamo parlato evidenziando (e documentando) come le piogge torrenziali avessero ingolfato le fognature, incapaci di smaltire la massa d’acqua. Tanto da esplodere letteralmente, facendo saltare i tombini e provocando voragini capaci di inghiottire persone e cose [Via Fratelli Purgotti e quella fonte di pericolo nel piazzale coi tombini sfondati (perugiatoday.it)]. La situazione da noi segnalata era gravissima e l’intervento del Comune di Perugia non si è fatto attendere più di tanto.

Così sono state rifatte le porzioni di mattoni sventrati ed è stato ricollocato un nuovo coperchio che salva le gambe delle persone, nonché gli pneumatici e le sospensioni delle vetture. Il confronto, in pagina, fra il prima e il dopo costituisce un documento assai eloquente. Un lavoro ben fatto. Con piena soddisfazione dei residenti e di quanti hanno attività nei pressi di quel disastro. Oltre che tutelando l’incolumità dei numerosi passanti che frequentano il vicino spazio per cani, i giochi dei bambini, le strutture dell’adiacente Cva dei Rimbocchi.