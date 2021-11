LA SEGNALAZIONE Via Firenze a Ferro di Cavallo: una strada di quartiere diventata una pericolosa pista

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGNALAZIONE DEI LETTORI.

VIA FIRENZE a FERRO DI CAVALLO è diventata ormai una strada ad ALTA VELOCITÀ nel senso letterale del termine. Auto, moto, camion, mezzi pesanti facilitate dalla configurazione geometrica della strada e dall'apparente regolarità del tracciato, sfrecciano durante tutto il giorno e la notte a grande velocità, incuranti della presenza delle strisce pedonali, delle abitazioni adiacenti e delle attività commerciali presenti. È una strada che nel corso degli anni ha assunto un ruolo sempre più importante per gli automobilisti come transito a scorrimento veloce tra il quartiere Ellera e la zona Stadio Curi. MA LA STRADA NON SCORRE NEL DESERTO.

Attraversa un quartiere con abitazioni, aree verdi ed esercizi commerciali. Quindi, con BAMBINI, ANZIANI, CICLISTI, PEDONI. Via Firenze è una “strada di quartiere” a tutti gli effetti e non una tangenziale o una “superstrada”. La strada presenta un alto tasso di pericolosità per i pedoni, i ciclisti e gli stessi automobilisti, elemento confermato dal numero di incidenti che si sono verificati in un decennio. La velocità delle auto in transito inoltre, produce nella zona sia vibrazioni al passaggio di mezzi pesanti sia soprattutto, un forte inquinamento acustico confermato dal superamento dei limiti acustici tramite monitoraggio fonometrico, eseguito da ARPA UMBRIA. Infine la strada in oggetto presenta marciapiedi del tutto fatiscenti e non adeguati al transito pedonale con completa assenza di segnaletica orizzontale sul manto stradale. E' un urlo di aiuto, un grido ad intervenire. Nonostante tante segnalazioni, denunce, ed esposti da parte dei cittadini residenti...il Comune tace.