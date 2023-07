Via Eugubina, l'auto procede lentamente a zig-zag: tasso alcolemico record, patente revocata

Fermato alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dopo che era stato intercettato in via Eugubina a Perugia. Nei guai è finito un 45enne marocchino che stava guidando a zig-zag lungo una delle strade perugine più popolose del capoluogo. Una volta fermato dagli agenti alla richiesta di esibire la patente, il conducente ha mostrato evidenti segni di alterazione dovuti all’abuso di alcol; per questo motivo è stato sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo: un tasso alcolemico di 2,63 g/l, ovvero, cinque volte superiore al limite consentito. Pe ril 45enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente ai fini della revoca poiché recidivo nel biennio (era stato denunciato nel giugno 2022 per gli stessi reati). L’uomo, infatti, era già stato denunciato nel giugno 2022 per un episodio analogo.