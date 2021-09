Risse e agguati in via del Macello, chiuso il locale etnico dal Questore: riscontrata la presenza di pregiudicati

Dopo l'ennesima rissa tra clan stranieri, molto probabilmente per il controllo delle piazze di spaccio, con tanto di lancio di sassi e bottiglie - con i passanti e residenti in fuga dal parcheggio condominiale - il Questore di Perugia Antonio Sbordone, ha deciso di chiudere il locale etnico sotto le logge di via del Macello per 30 giorni dopo aver accertato - per l'ennesima volta - la presenza di spacciatori, irregolari e pregiudicati vari come clienti. L’esercizio era stato inoltre recentemente chiuso per la violazione delle normative anticontagio Covid -19. Inoltre, in almeno due episodi occorsi nell’anno 2021, il locale etnico di via del Macello si è visto direttamente coinvolto da gravi episodi di violenza, che hanno determinato un giustificato allarme sociale.

"Il provvedimento - si legge nella nota della Questura - trova ampia motivazione in diversi episodi che lo hanno visto al centro di fatti che hanno destato allarme negli abitanti della zona. L’esercizio era di fatti da tempo attenzionato e oggetto di ripetuti controlli effettuati dalle forze di polizia all’interno e nei pressi dello stesso, nel corso dei quali era stata più volte riscontrata la presenza di pregiudicati e di soggetti protagonisti di episodi di disturbo".