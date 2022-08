Ritornano strani giri in via dei Priori, arrestato spacciatore con passaporti falsi e un tesoretto da oltre 4mila euro

I poliziotti del Posto di Polizia “Centro Storico” - dotati delle nuove bici-elettriche per pattugliare il centro storico - hanno fermato e arrestato un cittadino straniero che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di tre involucri con all'interno lo stupefacente del tipo marijuana. Il fermo è scattato in via dei Priori dove, negli ultimi tempi, erano state notate delle persone sospette.

Celati tra gli indumenti, gli operatori hanno rinvenuto la droga - del tipo marijuana – e 210 euro in contanti. Altro denaro - un tesoretto da 4450 eurp - e altra marijuana che sono stati sequestrati in casa sua. La Polizia ha trovato anche due passaporti contraffatti su cui è stata aperta una indagine. Sentito in merito al possesso del denaro, il cittadino straniero – che è risultato anche disoccupato – non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.Da qui il sequestro perchè provento di spaccio.