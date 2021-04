Via dei Filosofi, quell'area verde in totale degrado e presa d'assalto dagli spacciatori

Una piccola area verde, a pochi metri da popolosi condomini, immersa nel degrado e utilizzata come base dello spaccio e del consumo di droga. L'allarme dei residenti è scattato ormai da diverse settimane ma la loro voce non è stata ancora ben ascoltata sia dall'amministrazione comunale che dalle forze dell'ordine. In tanti ci hanno scritto che in via dei filosofi, nell’area verde che si trova tra i civici 41 e 41 a sulla destra a scendere, a parte l’incuria, è in totale abbandono.

Da mesi neanche un semplice sfalcio dell’erba che ha invaso tutto e anche le poche sedute presenti. E dove c'è abbandono e degrado purtroppo, sempre più spesso, diventa teatro anche di illegalità. Nelle ultime settimane - secondo le testimonianze dei cittadini - la piccola area verde è diventata base di spaccio. "In pochi minuti, giusto il tempo di fermare la macchina in via dei filosofi, scendere le scalette, appartarsi nascosti sotto gli alberi, per acquistare e consumare droga". In particoltar modo il consumo maggiore è quello di eroina come dimostrano le siringhe lasciate in terra.

I residenti chiedono l'intervento del Comune per bonificare l'area renderla con la bella stagione fruibile per tutti allontanando i loschi giri registrati. In più alle forze dell'ordine si richiede una maggiore presenza per far capire che questo angolo di città non è più un covo tranquillo della droga.

