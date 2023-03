Via dei Filosofi, tu esci e io ti svuoto il cassetto dei gioielli. Ladri entrano in azione di mattina

Tu esci e io ti svuoto il cassetto dei gioielli. Accaduto ieri mattina, intorno alle 11:00, al civico 74 di via dei Filosofi. Hanno aspettato che i titolari dell’appartamento uscissero. Poi si sono messi sotto, a forza di frullino. Uno strumento di quelli che non hanno bisogno di cavo, ma si alimentano con una potente batteria. Sta di fatto che hanno svolto il lavoro con rapidità ed efficienza. Segando e demolendo il pannello della porta, per penetrare nell’appartamento. La foto in pagina, scattata dall’interno, dà conto del “lavoretto”.

Non c’è voluto molto a raggiungere il luogo dove erano conservasti gli ori di famiglia. Oggetti di valore affettivo, oltre che economico. Visto che ricordano anniversari, ricorrenze, momenti di forte valore sentimentale. Hanno fatto piazza pulita, allontanandosi indisturbati. I condomini non hanno dato troppa importanza a quel rumore, dato che in zona fervono diversi lavori di 110 e simili. Una vera manna per celare attività ladresche, anche quando producono qualche disturbo. L’Inviato Cittadino dispone di un audio relativo alla comunicazione del derubato a un’Associazione di quartiere.

Il presidente di FilosofiAmo, Francesco Berardi, commenta laconicamente: “Sfrontatezza dei ladri + indifferenza dei vicini”. Risposta dei vicini: “Pensavamo che avevate gli operai in casa”. Domanda: ma è questo il concetto di solidarietà di vicinato? Se così è, Berardi conclude con l’antico brocardo che fa riferimento alla beata solitudine.